Алеся Кафельникова прогулялась по Парижу в нижнем белье

Модель Алеся Кафельникова прогулялась по Парижу в красном кружевном белье

Российская модель Алеся Кафельникова прогулялась по Парижу в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова снялась в красном наряде, который состоял из кружевного комплекта нижнего белья с бюстье и трусами. Поверх знаменитость надела распахнутую шубу средней длины.

Свой образ она завершила колготками и туфлями в тон наряду. Вдобавок стилисты сделали манекенщице объемную укладку с распущенными волосами.

В сентябре Кафельникова прошлась по подиуму в наряде с глубоким декольте. Комплект состоял из прямой юбки и кофты с укороченным рукавом.