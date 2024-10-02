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20:18, 2 октября 2024Ценности

Алеся Кафельникова прогулялась по Парижу в нижнем белье

Модель Алеся Кафельникова прогулялась по Парижу в красном кружевном белье

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова прогулялась по Парижу в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова снялась в красном наряде, который состоял из кружевного комплекта нижнего белья с бюстье и трусами. Поверх знаменитость надела распахнутую шубу средней длины.

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Свой образ она завершила колготками и туфлями в тон наряду. Вдобавок стилисты сделали манекенщице объемную укладку с распущенными волосами.

В сентябре Кафельникова прошлась по подиуму в наряде с глубоким декольте. Комплект состоял из прямой юбки и кофты с укороченным рукавом.

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      Карина Черных
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