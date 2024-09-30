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09:49, 30 сентября 2024Ценности

Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в наряде с глубоким декольте

Модель Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в наряде с глубоким декольте

Кадр: kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в откровенном образе и без бюстгальтера. Кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова предстала перед публикой в костюме кремового оттенка. Данный комплект состоял из прямой юбки и кофты с укороченным рукавом. При этом наряд имел глубокое декольте, которое демонстрировало грудь звезды.

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Кроме того, манекенщица надела туфли на низком каблуке и массивную цепь, свисающую до колен. Ее образ завершали солнцезащитные очки и габаритная сумка.

Ранее в сентябре Алеся Кафельникова открыла Неделю моды в Париже в ультракоротком платье. Она открыла показ бренда Weinsanto. Одним из нарядов, который продемонстрировала звезда, оказалось цветное облегающее мини-платье на тонких бретелях.

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      Екатерина Ештокина
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