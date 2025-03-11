Яна Рудковская отреагировала на высказывания хейтеров о груди Алеси Кафельниковой

Российский продюсер и телеведущая Яна Рудковская отреагировала на высказывания хейтеров о груди модели Алеси Кафельниковой. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.
По словам Рудковской, образ 26-летней манекенщицы на показе бренда Vivienne Westwood получился эффектным. «От платья с глубоким декольте не оторвать глаз», — заявила она.
При этом продюсер упомянула комментарий пользовательницы сети, которая раскритиковала форму груди Кафельниковой. «Завистникам и нетактичным особам с вопросами про грудь Леся красиво ответила. Успешно совмещать материнство и карьеру в фешен-индустрии можно и нужно», — поддержала Рудковская манекенщицу.
В январе сообщалось, что Алеся Кафельникова показала откровенные фото с модного показа швейцарского бренда Vetements.