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19:08, 10 марта 2025Ценности

Алеся Кафельникова ответила на критику ее груди

Модель Кафельникова заявила, что ее грудь не смогла восстановиться после родов
Мария Винар

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Российская модель Алеся Кафельникова ответила на критику груди. Соответствующий комментарий появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что поводом для обсуждения стали снимки 26-летней манекенщицы с показа бренда Vivienne Westwood. На них Кафельникова предстала в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера. Фанатов смутила форма груди знаменитости. «Красивая! Но зачем делать такую грудь?» — прокомментировал один из пользователей сети. «Я кормила ребенка грудью семь месяцев. Наверное, из-за этого она не смогла самостоятельно восстановиться», — заявила звезда.

В сентябре 2021 года Алеся Кафельникова раскрыла правду об изменениях тела после родов. Тогда модель призналась, что на ее груди появились растяжки.

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