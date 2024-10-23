Модель Алеся Кафельникова призналась, что из-за сколиоза могла завершить карьеру

Российская модель Алеся Кафельникова раскрыла причину возможного завершения карьеры. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова рассказала, что с детства страдает от сколиоза, который мог привести к смене ее деятельности. По этой причине манекенщица регулярно посещает массажиста.

«Эта сторис посвящается моему массажисту, к которому я хожу уже на протяжении трех лет. Человек, которому я безумно благодарна. Кто помогает мне жить, а не мучиться в страданиях. Я со сколиозом с детства. Работа на каблуках только ухудшает ситуацию с каждым годом», — посетовала она.

Ранее в октябре Алеся Кафельникова показала фигуру в прозрачном платье. Так, она снялась в полный рост, стоя на лестнице, в облегающем наряде.