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17:44, 23 октября 2024Ценности

Алеся Кафельникова раскрыла причину возможного завершения карьеры

Модель Алеся Кафельникова призналась, что из-за сколиоза могла завершить карьеру

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская модель Алеся Кафельникова раскрыла причину возможного завершения карьеры. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова рассказала, что с детства страдает от сколиоза, который мог привести к смене ее деятельности. По этой причине манекенщица регулярно посещает массажиста.

«Эта сторис посвящается моему массажисту, к которому я хожу уже на протяжении трех лет. Человек, которому я безумно благодарна. Кто помогает мне жить, а не мучиться в страданиях. Я со сколиозом с детства. Работа на каблуках только ухудшает ситуацию с каждым годом», — посетовала она.

Ранее в октябре Алеся Кафельникова показала фигуру в прозрачном платье. Так, она снялась в полный рост, стоя на лестнице, в облегающем наряде.

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      Екатерина Ештокина
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