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17:13, 1 апреля 2025Наука и техника

ИИ от Apple заработал по всему миру

Apple запустила ИИ-сервисы Apple Intelligence по всему миру
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская корпорация Apple запустила сервис искусственного интеллекта (ИИ) по всему миру. Об этом сообщается на сайте компании.

С выходом iOS 18.4, iPadOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4 — операционных систем (ОС) для iPhone, iPad и Mac соответственно — нейросеть Apple впервые заработала в Европе. Журналисты издания Neowin отметили, что это важный этап в развитии Apple Intelligence, так как сервисы ИИ впервые начали работать по всему миру — на всех континентах, но не во всех странах.

Также кроме английского ИИ-сервисы от Apple теперь поддерживают французский, немецкий, итальянский, португальский, испанский, японский, корейский и китайский языки. Кроме того, в корпорации представили специальные версии нейросети для пользователей из Сингапура и Индии.

С этого момента Apple Intelligence начинает официально работать в 27 странах, общая численность которых достигает 450 миллионов человек. «Евросоюз (ЕС) также считается относительно богатым регионом, и многие его жители имеют возможность оплачивать любые подписки, которые Apple решит предложить пользователям там», — заметили журналисты.

В конце марта источники Financial Times рассказали, что Европейская комиссия (ЕК) не будет накладывать на Apple и другие американские компании больших штрафов, чтобы избежать гнева президента США Дональда Трампа. По информации инсайдером, IT-гиганты отделаются минимальными штрафами.

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