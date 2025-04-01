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11:52, 1 апреля 2025Ценности

Анна Седокова в платье с глубоким декольте снялась на фоне собора

Анна Седокова в платье с глубоким декольте снялась на фоне собора в Петербурге
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном образе во время поездки в Санкт-Петербург. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя певица позировала на открытом балконе на фоне Исаакиевского собора. Она предстала перед камерой в облегающем кожаном макси-платье. Данный наряд оказался оформлен тонкими бретелями и глубоким декольте.

В то же время знаменитость надела остроносые туфли на каблуках в тон, уложила волнами волосы и сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневым блеском на губах. «Санкт-Петербург, ты — любовь», — указала в подписи автор поста.

В марте Седокова также показала фото в прозрачном платье с глубоким декольте.

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