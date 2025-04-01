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14:25, 1 апреля 2025Бывший СССР

Арестованная глава Гагаузии отказалась покидать свой пост

Гуцул заявила, что не откажется от поста главы Гагаузской автономии в Молдавии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не откажется от поста лидера автономии в составе Молдавии. Ее слова приводит ТАСС.

«Я от своего мандата никогда не буду отказываться и продолжу служить народу», — сказала Гуцул. Она сделала такое заявление после решения суда Молдавии об отклонении ходатайства прокуроров об аресте Гуцул по второму уголовному делу против нее.

Гуцул также обвинила политическое руководство Молдавии в попытке заставить ее бежать из республики. По ее словам, такой шаг будет означать предательство гагаузского народа.

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