Арестованная глава Гагаузии отказалась покидать свой пост

Гуцул заявила, что не откажется от поста главы Гагаузской автономии в Молдавии

Арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не откажется от поста лидера автономии в составе Молдавии. Ее слова приводит ТАСС.

«Я от своего мандата никогда не буду отказываться и продолжу служить народу», — сказала Гуцул. Она сделала такое заявление после решения суда Молдавии об отклонении ходатайства прокуроров об аресте Гуцул по второму уголовному делу против нее.

Гуцул также обвинила политическое руководство Молдавии в попытке заставить ее бежать из республики. По ее словам, такой шаг будет означать предательство гагаузского народа.