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12:23, 1 апреля 2025Силовые структуры

Автомобиль с детьми дважды обстреляли в российском регионе

На Камчатке неизвестные дважды обстреляли автомобиль с семьей с детьми
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: kam24.ru

На Камчатке неизвестные дважды обстреляли автомобиль с семьей. Об этом сообщает «Кам 24».

По данным издания, ЧП произошло вечером 30 марта в Петропавловске-Камчатском у одного из домов, расположенных по улице Красная сопка. Местная жительница рассказала, что неизвестные дважды выстрелили в заднее стекло автомобиля, в котором находилась она с мужем и двумя детьми.

По ее словам, через пару часов после этого последовал еще один выстрел, но уже со стороны двора. В результате другая машина получила повреждения. Она отметила, что, скорее всего, выстрелы производились не из огнестрельного оружия. Кроме того, она сообщила, что написала заявление о произошедшем. «Мы не пострадали. На момент обстрела дети спали на заднем сиденье. Участкового до сих пор нет. Страшно подумать, что было бы, если бы пуля достигла цели», — сказала потерпевшая.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли электричку на МЦД-2.

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