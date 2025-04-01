Дом легенды американского бейсбола выставили на продажу

NYP: За особняк легендарного бейсболиста Бейба Рута в Нью-Йорке просят $1,59 млн

Бывший особняк прославленного аутфилдера команды «Нью-Йорк Янкис» Бейба Рута появился в продаже. За дом легенды американского бейсбола просят 1,59 миллиона долларов (135,95 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Речь идет о девятиэтажной усадьбе спортсмена в Нью-Йорке, где он прожил с 1920-го по 1940-й год. Объект экспонируется в Верхнем Вест-Сайде. Экстерьер выдержан в стиле неоренессанс, снаружи дом отделан красно-черным кирпичом. Прежде в нем располагалось 12 комнат, однако впоследствии его разделили на три отдельных здания. В последний раз дом выставляли на продажу в 2016 году — на тот момент хозяйке особняка, дочери Рута, было 98 лет. Сделку в тот год закрыли за 1,58 миллиона долларов. Новые владельцы решили не набивать цену.

В доме 1914 года постройки разместились три спальни (главная дополнена зоной отдыха), две полноценные ванны и одна маленькая. Воздушность и простор комнатам придают высокие белые потолки. Стены также выкрашены в белый цвет — ярким акцентом в интерьере выступают полы из натурального дуба и деревянная мебель. В современном стиле выдержана кухня — ее отличает открытая планировка и большая барная стойка. В помещениях предусмотрено достаточно встроенных шкафов и мест для хранения.

Ранее со своим роскошным чикагским особняком расстался другой легендарный спортсмен, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан. Поиски покупателя затянулись на 12 лет — за эти годы цена на дом упала с 29 миллионов долларов до 14,9 миллиона.