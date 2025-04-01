Бербок приехала с необъявленным визитом в Киев и сообщила о новом пакете помощи

Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок приехала с необъявленным визите в Киев и сообщила о выделении нового пакет помощи Украине на 130 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Сегодня мы предоставляем Украине еще 130 миллионов евро гуманитарной помощи и средств для стабилизации ситуации», — объявила дипломат.

Ранее официальный представитель правительства Германии Кристиане Хоффманн заявила, что Берлин продолжит поддерживать ввод новых антироссийских санкций на уровне Евросоюза. Она подчеркнула, что считает санкции, введенные против РФ после начала конфликта на Украине, «оправданными, разумными и эффективными».