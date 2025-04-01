Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:11, 1 апреля 2025Мир

Бербок приехала с необъявленным визитом в Киев

Бербок приехала с необъявленным визитом в Киев и сообщила о новом пакете помощи
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок приехала с необъявленным визите в Киев и сообщила о выделении нового пакет помощи Украине на 130 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Сегодня мы предоставляем Украине еще 130 миллионов евро гуманитарной помощи и средств для стабилизации ситуации», — объявила дипломат.

Ранее официальный представитель правительства Германии Кристиане Хоффманн заявила, что Берлин продолжит поддерживать ввод новых антироссийских санкций на уровне Евросоюза. Она подчеркнула, что считает санкции, введенные против РФ после начала конфликта на Украине, «оправданными, разумными и эффективными».

    Обсудить
    Последние новости

    Украина выдвинула условие соблюдения договоренностей по Черному морю

    Опубликовано фото найденного мертвым бывшего менеджера Bloomberg

    В России захотели ужесточить закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

    МВД накрыла подпольную наркоклинику в российском регионе

    Форвард СКА Кузнецов прокомментировал уникальное свойство Овечкина

    Осужденная на 27 лет террористка Трепова задолжала государству сотни тысяч рублей

    Порошенко назвал угрозой суверенитету Украины сделку с США

    Трамп анонсировал уход Маска с госслужбы

    В России порассуждали о талибах как об «отличных ребятах»

    Экс-ухажер напал на россиянку с ножом после блокировки сообщений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше