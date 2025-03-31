Германия продолжит поддерживать ввод новых антироссийских санкций на уровне Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн во время брифинга, пишет РИА Новости.
«Мы всегда поддерживали санкции, принимаемые в рамках ЕС, и продолжим это делать и в будущем», — отметила она.
Помимо этого, Хоффманн подчеркнула, что считает санкции, введенные против РФ после начала конфликта на Украине, «оправданными, разумными и эффективными».
Ранее сообщалось, что Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Польша готовы ввести новые санкции в отношении России из-за украинского конфликта.
При этом премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что страны Евросоюза, и в частности Германия, должны задуматься о смягчении санкционного режима против России. Действующие против Москвы ограничения невыгодны для Европы.