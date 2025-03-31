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22:38, 31 марта 2025Мир

Германия продолжит поддерживать ввод новых антироссийских санкций

Хоффманн: Германия продолжит поддерживать новые санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Германия продолжит поддерживать ввод новых антироссийских санкций на уровне Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн во время брифинга, пишет РИА Новости.

«Мы всегда поддерживали санкции, принимаемые в рамках ЕС, и продолжим это делать и в будущем», — отметила она.

Помимо этого, Хоффманн подчеркнула, что считает санкции, введенные против РФ после начала конфликта на Украине, «оправданными, разумными и эффективными».

Ранее сообщалось, что Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Польша готовы ввести новые санкции в отношении России из-за украинского конфликта.

При этом премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что страны Евросоюза, и в частности Германия, должны задуматься о смягчении санкционного режима против России. Действующие против Москвы ограничения невыгодны для Европы.

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