Шесть стран захотели ввести новые санкции против России

Британия, ФРГ, Франция, Испания, Италия и Польша готовы ввести санкции против РФ

Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Польша готовы ввести новые санкции в отношении России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран по итогам встречи в Мадриде, документ доступен на сайте испанского МИД.

«Мы остаемся приверженными дальнейшей политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке Украины совместно с нашими международными партнерами... Мы также готовы оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций», — утверждается в итоговой декларации.

В документе глав МИД европейских стран также содержится призыв к Москве согласиться на «немедленное безусловное прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовать».

Кроме того, участники встречи выступили за то, чтобы активы России оставались замороженными до прекращения украинского конфликта.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что главы МИД нескольких стран Европы выступили за определение финальной даты завершения переговоров о прекращении огня на Украине.