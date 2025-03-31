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18:37, 31 марта 2025Мир

В ЕС предложили установить крайний срок переговоров по Украине

Сикорский: Необходимо определить дату окончания переговоров по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главы МИД нескольких стран Европейского союза (ЕС) выступили за определение финальной даты завершения переговоров о прекращении огня на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня», — сказал политик после встречи с главами МИД Германии, Франции, Италии и Испании, Великобритании и Украины.

По его словам, Россия уже получила «определенные обещания» со стороны США, а Украина выразила готовность принять условия прекращения огня без дополнительных требований.

Ранее директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что страны ЕС выбирают путь саморазрушения, поскольку Брюссель демонстрирует нежелание урегулировать конфликт и нацелен на конфронтацию с Москвой.

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