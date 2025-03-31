Дипломат Логвинов: ЕС идет по пути саморазрушения

Европейский союз (ЕС) идет по пути саморазрушения, о чем свидетельствует нежелание Брюсселя урегулировать конфликт на Украине и настрой на конфронтацию с Россией. Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, передает ТАСС.

«А что касается решимости Брюсселя идти до конца — это скорее движение к саморазрушению ЕС», — отметил дипломат.

Логвинов добавил, что Евросоюз упустил возможность для успешного участия в политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, так как выбрал путь эскалации конфликта и отказа от диалога с Россией.

Ранее Логвинов заявил, что Евросоюз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении Москвы. Он подчеркнул, что сообщество уже не сможет изменить тактику поведения в отношении России.