В МИД заявили о движении ЕС к саморазрушению

МИД РФ: ЕС упустил возможность переобуться в воздухе в отношении России

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении Москвы. Его слова приводит ТАСС.

Логвинов заявил о движении ЕС к саморазрушению и подчеркнул, что организации уже не получиться изменить тактику поведения в отношении России.

«Многие эксперты небезосновательно полагали, что после прихода новой американской администрации европейцы по многим вопросам "переобуются в воздухе". Как видим, этого не произошло. Причем, как мне представляется, удобный для Брюсселя момент упущен», — сказал дипломат.

Ранее Логвинов прокомментировал идею отправки миротворцев на Украину. Он подчеркнул, что Москва считает эту инициативу категорически неприемлемой.