В МИД оценили идею отправки миротворцев на Украину

В МИД РФ выступили против миротворцев на Украине от стран, поставляющих оружие

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов прокомментировал идею отправки миротворцев на Украину. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат оценили идею отправки миротворцев на Украину и выступил против.

«Европейцы абсолютно глухи к предупреждениям о том, что сама идея введения на Украину военных тех стран, которые сегодня продолжают накачивать Киев вооружениями, для нас категорически неприемлема», — отметил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании плана по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

