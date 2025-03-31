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05:57, 31 марта 2025Мир

В МИД оценили идею отправки миротворцев на Украину

В МИД РФ выступили против миротворцев на Украине от стран, поставляющих оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов прокомментировал идею отправки миротворцев на Украину. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат оценили идею отправки миротворцев на Украину и выступил против.

«Европейцы абсолютно глухи к предупреждениям о том, что сама идея введения на Украину военных тех стран, которые сегодня продолжают накачивать Киев вооружениями, для нас категорически неприемлема», — отметил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании плана по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

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