Британия обяжет регистрироваться иноагентами всех сотрудничающих с Россией

Заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис сообщил, что ве лица, действующие в Великобритании от имени российского государства, должны будут регистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS). Его слова приводит ТАСС.

«Я могу объявить сегодня, что в рамках борьбы с иностранным влиянием мы отдельно остановимся на России», — заявил Джарвис.

По его словам, британское руководство намерено обязать регистрироваться в специальном списке всех лиц, связанных с главой российского государства, его правительством, ведомствами, а также федеральными и региональными властями, включая вооруженные силы, разведывательные службы и силы правопорядка, законодательные и судебные органы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть зафиксированные доказательства попыток США и Великобритании нанести поражение России в начале украинского конфликта. Таким образом Песков прокомментировал данные The New York Times (NYT) о роли США в координировании действий украинских военных в рамках конфликта.