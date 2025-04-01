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04:26, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Британский аналитик высказался о ситуации на Украине

Аналитик Меркурис: В украинском конфликте участвует коалиция Западных стран
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Конфликт на Украине стал по-настоящему коалиционным. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

По словам специалиста, за спиной Киева действует несколько западных стран. Он напомнил, что подобных примеров в истории немало — «1812 год, вторжение нацистской Германии», подчеркнув, что «в этот раз главой коалиции была администрация Байдена».

Помимо этого, аналитик подчеркнул, что стратегическое и тактическое планирование выполнялось не офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а представителями коалиции. «Украинцы просто их выполняли», — уточнил он.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский заключат соглашение по урегулированию конфликта.

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