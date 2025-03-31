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05:08, 31 марта 2025Мир

Трамп высказался о соглашении между Путиным и Зеленским

Трамп рассчитывает, что Путин и Зеленский заключат соглашение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что глава России Владимир Путин и Владимир Зеленский заключат соглашение по урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

«Некоторые вещи, которые он [Путин] сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия — предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он [Зеленский] вам или нет», — отметил Трамп.

Он выразил уверенность в том, что российский лидер, несмотря на критику в адрес Зеленского, «не откажется от своего слова» и заключит с ним соглашение.

В феврале Трамп призвал лидеров двух стран встретиться. Позднее Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Путиным. По его словам, в России якобы есть люди, с которыми Киев мог бы вести переговоры, если те имеют представление как завершить конфликт.

Путин, в свою очередь, неоднократно говорил о готовности Москвы добиваться целей на Украине посредством переговоров

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