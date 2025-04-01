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15:21, 1 апреля 2025Россия

Бывшая участница секты «Ашрам Шамбалы» рассказала о местном жизненном укладе

Экс-участница «Ашрам Шамбалы» описала уклад секты фразой «личность стирается»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: «Известия»

Бывшая участница секты «Ашрам Шамбалы» (запрещена на территории РФ) Светлана рассказала о жизненном укладе сектантов. Наблюдения Светланы публикуют «Известия».

По ее словам, личность людей, попадающих в секту, «полностью стирается», человек больше не может воспринимать реальность. «Человек теряет абсолютно ощущение реальности, он проваливается в совершенно другую реальность», — поделилась наблюдениями Светлана.

Она уточнила, что у рядовых участников секты нет времени подумать, поскольку они постоянно заняты, так как практики проводятся утром, в обед и вечером. Участники секты постоянно проходят через так называемые разминки, тренировки, покаяния и практики карма-йоги, при этом за каждое действие нужно отчитываться перед старшим.

Девушка уточнила, что такой подход формирует у участников ощущение избранности. Всех непричастных к организации людей сектанты считают живущими во тьме и одержимыми бесами «мышами». Кроме того Светлана пояснила, что попасть в секту могут разные люди, это могут быть и те, кто увлечен эзотерикой и познанием духовного пути, и те, кто находится в уязвимом положении или попал в сложную жизненную ситуацию.

Ранее группу россиян задержали по подозрению в торговле людьми в Аргентине. Правоохранители передали список, состоящий из 13 имен, при этом никто из упомянутых в нем граждан не обращался за помощью в российское посольство.

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