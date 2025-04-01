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07:48, 1 апреля 2025Силовые структуры

Четверо россиян предстанут перед судом за стрельбу в ходе конфликта на парковке

В Кузбассе четверо россиян предстанут перед судом за ночную стрельбу на парковке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Кузбассе четыре жителя Кемерово предстанут перед судом по обвинению в хулиганстве. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 мая 2024 года на парковке дома на улице Мичурина произошел массовый конфликт, в ходе которого вооружившиеся охотничьим карабином и тремя пистолетами обвиняемые открыли стрельбу по людям. Один мужчина получил серьезные травмы. Ночная стрельба перепугала жителей окрестных домов.

В ходе расследования было установлено, что дебоширы произвели не менее 12 выстрелов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд в Уссурийске отправил в СИЗО на два месяца 40-летнего водителя внедорожника, который открыл стрельбу по оппоненту из-за конфликта на парковке.

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