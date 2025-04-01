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15:38, 1 апреля 2025Силовые структуры

Четверых украинских военных осудили за нападение на Курскую область

Суд приговорил четырех боевиков ВСУ за нападение на Курскую область
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к срокам четырех украинских боевиков за нападение на Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в генеральной прокуратуре.

Они признаны виновными по статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.

Как установил суд, утром 23 августа 2024 года Максим Лебедев, Сергей Бутенко, Алексей Евсеев и Александр Занчук, вооруженные, боевым автоматическим и крупнокалиберным оружием, взрывными устройствами, вторглись на территорию Суджанского района. С целью осуществления террористической деятельности в составе трех групп украинских военных колонной бронетранспортеров БТР-4Е «Буцефал».

С целью блокирования и удержания деревни Спальное боевики оборудовали в прилегающей лесопосадке наблюдательно-огневые позиции, огня и связи, минировали дороги и территории вблизи занимаемых позиций. Они принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и передавали информацию о действиях российских военнослужащих, а также запугивали мирное население и препятствовали эвакуации.

Их задержали российские военнослужащие, до оглашения приговора они находились под стражей. Суд приговорил их к срокам от 14 до 15 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что воюющего за Украину наемника из Уругвая заочно осудили в ДНР.

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