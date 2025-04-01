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13:22, 1 апреля 2025Силовые структуры

Воюющего за Украину наемника из Уругвая заочно осудили в ДНР

В ДНР воюющего за Украину наемника из Уругвая Гонсалеса осудили на 14 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил воюющего за Украину наемника — 30-летнего гражданина Восточной Республики Уругвай Валентина Алехандро Переса Гонсалеса — к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Гонсалес признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с апреля 2022 года по январь 2025 года уругваец приехал на Украину, прошел военную подготовку на территории тренировочных баз и получил навыки обращения с боевым оружием, прошел обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, а также принимал участие в качестве наемника в составе Интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). За это мужчина получил вознаграждение в размере более 2,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Донецке суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы наемника из США Роберта Вардаро, принимающего участие в боях на стороне ВСУ.

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