Детского тренера задержали за домогательства в российском регионе

В Хабаровском крае детского тренера задержали за домогательства воспитанников

В Хабаровском крае детского тренера задержали за домогательства воспитанников. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что 33-летний Валерий работает в одном из клубов киокушинкай карате в Советской Гавани. По данным Amur Mash, на тренера написали несколько заявлений.

Правоохранители забрали его прямо во время очередного занятия. Мужчина крикнул детям, чтобы те удалили переписки с ним. Сейчас со всеми пострадавшими работают психологи.

Ранее в Свердловской области полиция задержала 35-летнего мужчину, работавшего вожатым в санатории «Соколиный камень» города Первоуральск. По данным издания, в поле зрения силовиков педагог попал после коллективного заявления пяти детей, сообщивших о домогательствах со стороны мужчины.