Подмосковью пообещали аномальные дожди

Синоптик Тишковец: 1 апреля в Подмосковье ожидаются аномальные дожди

На Московскую область обрушатся аномальные дожди. Об этом жителей региона в своем Telegram--канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За вчерашний день на юго-западе Центральной России выпало 70 процентов месячной нормы осадков, теперь же ливни надвигаются на Подмосковье, Калужскую, Брянскую, а также Смоленскую область. В ночь на среду, 2 апреля, дожди накроют юг Ярославской и Костромской областей, запад Ивановской и Рязанской и север Нижегородской области.

В Москве днем, по прогнозам синоптика, ожидается небольшой дождь. Сильные осадки пройдут в столице вечером и ночью. Как обещает Тишковец, к утру среды на один квадратный метр придется до 15-20 литров дождевой воды, что соответствует почти половине месячного объема осадков. Температура будет держаться в районе 11-14 градусов тепла, по области столбики термометров поднимутся до плюс 10-15 градусов. Дожди стихнут только утром, когда температура воздуха составит не больше плюс 5-8 градусов. В дальнейшем погода перейдет к постепенному улучшению. В среду днем уже прогнозируется до плюс 13 градусов.

В четверг и пятницу, 3-4 апреля, в городе будет солнечно, воздух прогреется до плюс 15 градусов. Осадки в эти дни маловероятны, но вскоре напомнят о себе. Уже в выходные Москву затянет холодный фронт и пройдут кратковременные дожди. В воскресенье также возможен мокрый снег. Температура под конец недели опустится до плюс 5-8 градусов, поделился метеоролог.

Очередная волна похолодания вернет Москву к климатической норме середины марта, но февральских заморозков можно не ждать. Такая погодная обстановка ожидается под вечер воскресенья-понедельник, 6-7 апреля, ранее рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Эта же неделя по погоде будет соответствовать второй половине апреля.