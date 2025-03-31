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16:43, 31 марта 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в первую неделю апреля

Синоптик Шувалов: Похолодание в Москве отодвигается на воскресенье
Виктория Клабукова

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

На этой неделе в Москву не вернется февральская погода. Когда ждать очередную волну похолодания, RTVI рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, температура в столице понизится несущественно и все еще будет превышать климатическую норму. «На этой неделе из апреля в февраль мы совершенно точно не перенесемся. Останемся в апреле, а может быть, даже и забежим вперед, во вторую половину апреля», — обрадовал Шувалов.

Во вторник-среду, 1 и 2 апреля, согласно данным Шувалова, столичный регион накроют дожди, а столбики термометров опустятся с плюс 15 до плюс 8-10 градусов. Осадки прекратятся уже в четверг-пятницу. К тому времени температура вновь пойдет вверх — ожидается до плюс 12-14 градусов. Нулевые значения возможны лишь ночью и только по области, предупреждает метеоролог.

Настоящее похолодание, которое ожидали на этой неделе, отодвигается на вторую половину воскресенья — понедельник. 6-7 апреля воздух в Москве может остыть до показателей середины марта. Февральских заморозков Шувалов не прогнозирует.

Ранее стало известно о новом погодном рекорде столицы. 31 марта стал самым теплым днем с начала года: температура на базовой метеостанции мегаполиса поднялась до плюс 14,5 градуса. Как отмечают синоптики, вновь 14-градусное тепло горожане застанут лишь к концу первой декады апреля.

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