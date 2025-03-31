Москва поставила новый погодный рекорд

Синоптик Леус: 31 марта стал самым теплым днем с начала 2025 года

Столица завершила март с новым погодным рекордом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеорекорд был обновлен в понедельник, 31 марта. Согласно данным на базовой московской метеостанции ВДНХ, воздух в городе прогрелся до плюс 14 градусов. Таким образом, этот день стал самым теплым с начала 2025 года. Прежде это звание носило 29 марта — тогда показатель составил 13,9 градуса тепла, напоминает синоптик.

По словам Леуса, поставленный рекорд, вероятно, не окончательный: солнце продолжает греть, поэтому в течение дня температура может подняться еще выше. Это подтверждает и Татьяна Позднякова. Как отмечает специалист информационного агентства «Метеоновости», уже к часу дня столбики термометров в мегаполисе достигли отметки в 14,5 градуса тепла. При этом, согласно метеонаблюдениям прошлого года, март 2024-го также закончился заметным потеплением. Тогда под конец месяца максимальная температура воздуха составила плюс 14,7 градуса.

Однако такая теплая погода продержится в столице недолго. Уже со вторника температура в Москве пойдет на спад. 14-градусное тепло горожане застанут лишь к концу первой декады апреля, полагает Леус.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на этой неделе в Москве ночная температура составит плюс 2-4 градуса, а днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 10 градусов. К выходным, 5-6 апреля, в городе установится временный снежный покров, но сохранится лишь на сутки.