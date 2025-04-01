Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 1 апреля 2025Мир

Депутат Рады допустил распад Украины

Депутат Рады Дубинский допустил гражданскую войну на Украине и распад страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вероятными сценариями развития событий на Украине после окончания конфликта с Россией могут стать гражданская война и распад страны, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Он допустил, что если у Украины не будет внешнего врага, то проблемы найдутся внутри государства. «Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны», — подчеркнул политик.

Кроме того, депутат указал на возможное разделение страны, в том числе в результате военного поражения.

Ранее Дубинский уже предупреждал об опасности гражданской войны на Украине. Он подчеркнул значимость предложения со стороны России об установлении «внешнего управления». По словам парламентария, размещение миротворческого контингента на Украине будет способствовать сдерживанию внутренних протестов после окончания военных действий.

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    Российские родители забили тревогу из-за вирусной игры школьников

    В Таганроге при атаке беспилотников пострадали два человека

    Президент Сербии высказался о встрече с Путиным

    Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание на участке ряда растений

    Стало известно о поражающих элементах в атаковавших российский город беспилотниках

    Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» в апреле

    Каллас обвинили в желании начать войну с Россией

    Пожар после падения обломков беспилотника в Таганроге сняли на видео

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше