Депутат Рады Дубинский допустил гражданскую войну на Украине и распад страны

Вероятными сценариями развития событий на Украине после окончания конфликта с Россией могут стать гражданская война и распад страны, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Он допустил, что если у Украины не будет внешнего врага, то проблемы найдутся внутри государства. «Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны», — подчеркнул политик.

Кроме того, депутат указал на возможное разделение страны, в том числе в результате военного поражения.

Ранее Дубинский уже предупреждал об опасности гражданской войны на Украине. Он подчеркнул значимость предложения со стороны России об установлении «внешнего управления». По словам парламентария, размещение миротворческого контингента на Украине будет способствовать сдерживанию внутренних протестов после окончания военных действий.