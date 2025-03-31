На Украине заявили об опасности гражданской войны

Депутат Рады Дубинский предупредил об опасности гражданской войны на Украине

В Верховной Раде предупредили об опасности начала гражданской войны на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Внутренний, гражданский взрыв может быть намного страшнее внешнего», — заявил политик.

Дубинский подчеркнул значимость предложения со стороны России об установлении «внешнего управления». По словам парламентария, размещение миротворческого контингента на Украине будет способствовать сдерживанию внутренних протестов после окончания военных действий.

Ранее сообщалось, что Запад позитивно отреагировал на предложение президента России Владимира Путина по Украине. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен поддержал введение «временного управления».