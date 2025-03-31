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13:09, 31 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили об опасности гражданской войны

Депутат Рады Дубинский предупредил об опасности гражданской войны на Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В Верховной Раде предупредили об опасности начала гражданской войны на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Внутренний, гражданский взрыв может быть намного страшнее внешнего», — заявил политик.

Дубинский подчеркнул значимость предложения со стороны России об установлении «внешнего управления». По словам парламентария, размещение миротворческого контингента на Украине будет способствовать сдерживанию внутренних протестов после окончания военных действий.

Ранее сообщалось, что Запад позитивно отреагировал на предложение президента России Владимира Путина по Украине. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен поддержал введение «временного управления».

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