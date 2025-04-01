Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 1 апреля 2025Россия

Экипаж российского вертолета ударил по бойцам ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52 нанес удар по бойцам и бронетехнике ВСУ в курском приграничье
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Экипаж вертолета Ка-52 ударил по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, намеченные цели удалось уничтожить. После выполнения боевой задачи экипаж российского вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ устанавливали старые противопехотные мины из Великобритании на подходах к поселку Погребки в Курской области. Эти старые британские мины сложно объехать из-за особенностей их конструкций, они способны перебить гусеницу танку и повредить бронированный транспорт.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    США не допустили поставку в Россию авиазапчастей на 500 миллионов долларов

    Раскрыты способы вернуть мотивацию

    В сети восхитились внешностью тучной рэперши Lizzo в нижнем белье

    Подполье рассказало об ударе по месту сборки беспилотников ВСУ в Запорожье

    Российский уголь перестал продаваться

    Россия объявила в международный розыск украинского осквернителя могил советских воинов

    Обвиненная в алкоголизме Волочкова призналась в зависимости

    ВС России нанесли удар по ангарам с техникой ВСУ в Запорожской области

    Российский военный описал обстановку в зоне боевых действий в курском приграничье

    Власти российского региона в третий раз увеличили выплату контрактникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше