Экипаж российского вертолета ударил по бойцам ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52 нанес удар по бойцам и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ка-52 ударил по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, намеченные цели удалось уничтожить. После выполнения боевой задачи экипаж российского вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ устанавливали старые противопехотные мины из Великобритании на подходах к поселку Погребки в Курской области. Эти старые британские мины сложно объехать из-за особенностей их конструкций, они способны перебить гусеницу танку и повредить бронированный транспорт.