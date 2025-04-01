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07:58, 1 апреля 2025Россия

ВСУ устанавливали старые противотанковые мины из Великобритании в Курской области

ВСУ устанавливали старые британские мины на подходах к курским Погребкам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливали старые противопехотные мины из Великобритании на подходах к поселку Погребки в Курской области. Об этом сообщил сапер подразделения «Барс-И» с позывным Сталин, его слова передает РИА Новости.

«Перед нами английские мины противотанковые L9A1. Здесь от 8 до 8,8 килограмма взрывчатого вещества. Вещество типа тринитротоуол. Такое обычно всегда применяется, плюс-минус. Видимо был установлен "минный шлагбаум", чтобы техника не прошла по обочине», — сказал специалист.

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По его словам, такие старые британские мины сложно объехать из-за особенностей их конструкций. Их, как правило, устанавливают поперек дороги, они способны перебить гусеницу танку и повредить бронированный транспорт.

Ранее стало известно, что украинские саперы, покидая населенные пункты Курской области, устанавливали в жилых домах взрывные устройства, реагирующие на движение. Российские саперы часто бросают внутрь горсть патронов или болтов, датчик срабатывает и СВУ взрывается.

ЖЗЛ
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