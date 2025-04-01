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02:22, 1 апреля 2025Бывший СССР

Экс-президент Грузии призвала создать платформу для сопротивления действующей власти

Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления нынешним властям
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили на митинге в Тбилиси назвала себя законной главой государства и призвала создать платформу для сопротивления действующей власти. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса».

«К сожалению, и сегодня нам приходиться бороться за свою независимость и свободу. Акции протеста проходят уже 124-й день, и мы, как и 34 года назад, требуем признания выбора народа, европейского будущего», — заявила Зурабишвили.

Она отметила, что демократические государства не признали результаты прошедших выборов и легитимность избранных властей, а протесты будут продолжаться до тех пор, «пока режим не падет, а это обязательно произойдет».

Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о протестах в Грузии после парламентских выборов являются наглостью. Он прокомментировал заявления Каллас о возможных санкциях против руководства Грузии за действия в отношении протестующих и указал, что санкции могут быть введены только в отношении виновной стороны.

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