Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 1 апреля 2025Россия

Экс-участника «Ашрам Шамбалы» раскрыла методы вербовки в секту

Экс-участника «Ашрам Шамбалы» назвала запугивание методом вербовки в секту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба ГУВД / ТАСС

Бывшая участница секты «Ашрам Шамбалы» (запрещена на территории РФ) поделилась с «Известиями» методами вербовки в секту новых участников. При этом женщина призналась, что со временем подходы к вербовке меняются.

Ее история столкновения с сектой началась в 2006 году. По ее словам, тогда она работала в сфере организации мероприятий и пригласила для выступления коллектив восточных танцев. Как оказалось, все участницы коллектива были членами секты. Ее пригласили на пробный семинар, после чего женщина в течение шести лет регулярно посещала эти встречи. Она отмечает, что постепенно ее связь с внешним миром ослабевала пока не прекратилась вовсе.

Собеседница издания призналась, что методы вербовки сильно изменились, в настоящее время все это происходит через социальные сети — в рекламных постах потенциальным жертвам обещают финансовое благополучие, счастье и гармонию в личной жизни после прохождения особых «женских практик». Могут также использовать гадания на таро.

«И тут ее начинают захваливать, и запугивать, и захваливать: на тебе порча, у тебя там то-то, то-то, но ты не должна жить в таких условиях, как сейчас, ты должна жить, у тебя по роду написано, что ты богатая, счастливая, живешь за границей», — пояснила экс-участница секты.

Ранее еще одна бывшая участница секты рассказала о жизненном укладе сектантов. Она отметила, что попасть в секту могут разные люди, это могут быть как те, кто одержим эзотерикой и познанием духовного пути, а также те, кто находится в уязвимом положении или попал в сложную жизненную ситуацию.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Офиса Зеленского к президентским выборам

    В России раскрыли состояние отношений с США

    Невеста Джеффа Безоса появилась на публике со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

    Корабль «Иван Папанин» прибыл на испытания

    Экс-участника «Ашрам Шамбалы» раскрыла методы вербовки в секту

    В Татарстане заявили о появлении нового «Раиса»

    Попавший под санкции Евросоюза ведущий Первого канала раскрыл их влияние на жизнь

    Российский сапер рассказал о замаскированных под детские игрушки взрывчатках ВСУ

    Пойманный ФСБ за оправдание терроризма россиянин предстанет перед судом

    Низкие продажи билетов на концерты Лепса связали с Великим постом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше