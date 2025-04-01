Экс-участника «Ашрам Шамбалы» раскрыла методы вербовки в секту

Экс-участника «Ашрам Шамбалы» назвала запугивание методом вербовки в секту

Бывшая участница секты «Ашрам Шамбалы» (запрещена на территории РФ) поделилась с «Известиями» методами вербовки в секту новых участников. При этом женщина призналась, что со временем подходы к вербовке меняются.

Ее история столкновения с сектой началась в 2006 году. По ее словам, тогда она работала в сфере организации мероприятий и пригласила для выступления коллектив восточных танцев. Как оказалось, все участницы коллектива были членами секты. Ее пригласили на пробный семинар, после чего женщина в течение шести лет регулярно посещала эти встречи. Она отмечает, что постепенно ее связь с внешним миром ослабевала пока не прекратилась вовсе.

Собеседница издания призналась, что методы вербовки сильно изменились, в настоящее время все это происходит через социальные сети — в рекламных постах потенциальным жертвам обещают финансовое благополучие, счастье и гармонию в личной жизни после прохождения особых «женских практик». Могут также использовать гадания на таро.

«И тут ее начинают захваливать, и запугивать, и захваливать: на тебе порча, у тебя там то-то, то-то, но ты не должна жить в таких условиях, как сейчас, ты должна жить, у тебя по роду написано, что ты богатая, счастливая, живешь за границей», — пояснила экс-участница секты.

Ранее еще одна бывшая участница секты рассказала о жизненном укладе сектантов. Она отметила, что попасть в секту могут разные люди, это могут быть как те, кто одержим эзотерикой и познанием духовного пути, а также те, кто находится в уязвимом положении или попал в сложную жизненную ситуацию.