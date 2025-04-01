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11:18, 1 апреля 2025Россия

Экс-ухажер напал на россиянку с ножом после блокировки сообщений

Экс-ухажер напал на жительницу Петербурга с ножом после блокировки сообщений
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Экс-ухажер напал на жительницу Санкт-Петербурга с ножом после блокировки сообщений. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Дочь пострадавшей отметила, что 38-летний мужчина 19 марта нанес россиянке три удара ножом: два в руку и одно в бедро. Спустя день петербурженка пошла в полицию для дачи показаний, где ее продержали 10 часов без еды, антибиотиков и перевязок. После этого у женщины поднялась температура, начались осложнения.

С бывшим возлюбленным женщина познакомилась осенью 2024 года. Через месяц отношений он ударил жительницу Северной столицы по голове, у нее остались гематомы и синяк под глазом. Кроме того, однажды он закрыл спутницу дома, чтобы она «нигде не светилась с фингалом». Затем петербурженка заблокировала мужчину. Тот стал ей угрожать.

Он приходил к пострадавшей на работу и пытался избить её. При этом, по словам дочери россиянки, в полиции отказались
возбуждать дело.

Ранее сообщалось, что бывший сожитель избил москвичку и под угрозой расправы вымогал два миллиона рублей.

ЖЗЛ
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