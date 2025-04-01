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05:13, 1 апреля 2025Бывший СССР

Эксперт прокомментировал украинские удары по энергообъектам России

Эксперт Скориков: Слова Зеленского о перемирии носили формальный характер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Заявления официального Киева о готовности к перемирию носили лишь формальный характер и никак не подкреплялись действиями. Об этом пишет RT.

Эксперт указал на преднамеренный характер ударов украинских дронов и ракет по российской энергетической инфраструктуре. Он считает, что Владимир Зеленский игнорирует даже предложения американских властей, полагаясь на поддержку европейских либеральных кругов во Франции, Германии, Великобритании.

В свою очередь, отсутствие реакции главы Штатов Дональда Трампа на нарушения перемирия может объясняться выжидательной позицией, подготовкой ответных мер или же отсутствием у него достаточных рычагов влияния на Европу.

Ранее сообщалось, что ВСУ в период с 18 по 31 марта 23 раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам.

В марте Минобороны РФ неоднократно обвиняло Киев в ударах по гражданской энергетической инфраструктуре. В частности, 30 марта украинская сторона вновь атаковала объекты «Брянскэнерго» в Брянской области. В МО считают, что таким образом Украина пытается сорвать российско-американские договоренности по урегулированию конфликта.

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