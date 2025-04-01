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16:22, 1 апреля 2025Ценности

Эмили Ратаковски оценила новую внешность после смены имиджа фразой «я потеряю работу»

Фотомодель Эмили Ратаковски вновь пожаловалась на новую прическу
Мария Винар

Кадр: emrata / Tiktok

Американская актриса и фотомодель Эмили Ратаковски оценила новую внешность после смены имиджа фразой «я потеряю работу». Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Манекенщица записала видео, в котором вновь пожаловалась на свою обновленную прическу. «Для тех, кто не в курсе, теперь у меня челка начинается от затылка, так что это по сути маллет», — посетовала она.

Затем знаменитость взяла в руки стайлер Dyson и решила с помощью него уложить челку в кудри. «Очевидно, завивка скрывает плохую стрижку. Мои друзья были обеспокоены тем, что я вышла на улицу с такой прической и не расстроилась еще больше. Но нет. Я потеряю работу», — с иронией сказала она и продемонстрировала на камеру пряди после укладки.

В марте сообщалось, что Эмили Ратаковски пожалела о кардинальной смене имиджа.

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