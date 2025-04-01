В Финляндии допустили обсуждение открытия границы с Россией

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией в конце 2025 года

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, пишет издание Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

По данным газеты, это возможно в случае, если Европейский союз возобновит дипломатические отношения с Москвой. «Финляндия могла бы рассмотреть вопрос о переговорах по восточной границе», — говорится в статье.

Автор допустил, что «смягчение» в вопросе открытия границы с РФ на уровне ЕС возможно не ранее конца 2025 года.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что открытие российско-финской границы, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, зависит целиком от действий России.

