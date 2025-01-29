В Финляндии оценили перспективы открытия границы с Россией фразой «мяч в руках россиян»

Президент Финляндии Стубб: Открытие границы с РФ зависит от россиян

Открытие российско-финской границы, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, зависит целиком от действий России. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб, его цитирует РИА Новости.

«Пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно. Мяч, так сказать, в руках россиян», — сказал он.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Хельсинки не может открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без необходимых документов.