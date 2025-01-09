В Финляндии высказались об открытии границы с Россией

Премьер Орпо: границу Финляндии и РФ невозможно открыть якобы из-за беженцев

Финские власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без необходимых документов. Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо, передает РИА Новости.

«Ситуация на восточной границе пока без изменений. Мы все еще не можем открыть границу. Если это сделать и открыть какие-нибудь пограничные пункты, то Россия пропустит людей, у которых могут быть не в порядке необходимые проездные документы», — отметил политик.

21 декабря Орпо заявил, что граница останется закрытой, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией станет возможным открыть один или несколько пограничных пунктов.

24 октября Финляндия объявила о полном прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией — в Париккале и Инари.