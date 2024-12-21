Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 21 декабря 2024Мир

В Финляндии рассказали о страхе перед мигрантами из России

Орпо: граница с РФ остается закрытой из-за страха перед мигрантами
Мария Черкасова

Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Граница с Россией остается закрытой из-за уверенности финских властей в том, что в случае ее открытия Россия направит в Финляндию мигрантов без надлежащих документов. Об этом перед началом саммита лидеров Северной и Южной Европы заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает газета Iltalehti.

Восточная граница страны останется закрытой, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией станет возможным открыть один или несколько пограничных пунктов. Пока такого взаимопонимания нет, сказал Орпо. Финским властям необходимо быть уверенными в том, что в случае открытия пограничных переходов Россия не направит в Финляндию мигрантов без надлежащих документов, добавил премьер-министр.

В октябре Финляндия объявила о полном прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией — в Париккале и Инари.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России прокомментировали слова Путина о дуэли западных средств ПРО с «Орешником»

      В Шереметьево пассажиры разозлились и заблокировали выход на посадку

      Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности после массовой атаки БПЛА

      Новейший ракетный корабль «Туча» принят в состав ВМФ

      Опубликовано видео уничтожения Российской армией танка Leopard

      Орбан призвал как можно скорее пересмотреть санкции против России

      Подвергшийся атаке беспилотников в Казани элитный ЖК проверят на наличие угроз

      Армия России ударила по объектам энергетики ВПК Украины

      Овечкин прокомментировал восстановление после травмы

      Пассажиры задержанного рейса в Египет вылетят вечером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше