В Финляндии рассказали о страхе перед мигрантами из России

Орпо: граница с РФ остается закрытой из-за страха перед мигрантами

Граница с Россией остается закрытой из-за уверенности финских властей в том, что в случае ее открытия Россия направит в Финляндию мигрантов без надлежащих документов. Об этом перед началом саммита лидеров Северной и Южной Европы заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает газета Iltalehti.

Восточная граница страны останется закрытой, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией станет возможным открыть один или несколько пограничных пунктов. Пока такого взаимопонимания нет, сказал Орпо. Финским властям необходимо быть уверенными в том, что в случае открытия пограничных переходов Россия не направит в Финляндию мигрантов без надлежащих документов, добавил премьер-министр.

В октябре Финляндия объявила о полном прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией — в Париккале и Инари.