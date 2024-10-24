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09:49, 24 октября 2024Путешествия

Финляндия полностью закрыла два КПП на границе с Россией

Финляндия полностью закрыла пункты Париккала и Инари на границе с Россией

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Финляндия объявила о полном прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщила погранохрана страны в пресс-релизе, передает ТАСС.

Речь идет о закрытии пунктов в Париккале и Инари. Уточняется, что начальники пограничных служб России и Финляндии приняли такое решение в октябре.

Теперь страны примут практические меры по закрытию объектов, в том числе демонтируют дорожные указатели. Отмечается, что движение через границу в этих местах прекратилось еще в 2022 году.

Финские власти задумались о прекращении работы Париккалы и Инари в феврале этого года. Через них в основном перевозили лес, но движение остановилось из-за санкций Евросоюза и остановки импорта древесины.

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      Мария Борисова
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