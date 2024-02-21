Финляндия захотела навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Yle: погранслужба Финляндии захотела навсегда закрыть КПП Париккала и Инари

Пограничная служба Финляндии захотела навсегда закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает издание Yle.

Речь идет о погранпунктах Париккала и Лиекса-Инари. Уточняется, что через них в основном перевозили лес, но движения там нет уже несколько лет. Париккалу закрыли из-за санкций Евросоюза, а второй пункт — из-за прекращения импорта древесины.

По данным источника, муниципалитет Париккалы хочет сохранить переход и надеется, что когда-нибудь он станет международным. В городе Лиекса тоже не одобрили окончательное закрытие временного пограничного перехода Инари.

В феврале в Финляндии заявили о миграционной угрозе на границе с Россией. Сообщалось, что там находятся тысячи мигрантов из третьих стран, которые хотят прорваться на территорию Европейского союза.