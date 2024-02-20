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16:39, 20 февраля 2024Мир

В Финляндии заявили о миграционной угрозе на границе с Россией

Глава МВД Финляндии Рантанен: тысячи мигрантов ждут открытия границ с Россией
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vesa Moilanen / Reuters

На российско-финляндской границе расположились тысячи мигрантов из третьих стран, стремящихся прорваться на территорию Европейского союза. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, ее цитирует Reuters.

«Мы располагаем информацией, что тысячи человек на российской стороне ожидают возможности попасть в Финляндию», — сказала она, назвав ситуацию настоящей «угрозой для общества».

Источники информации министр не привела.

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13 февраля 2024

Финляндия закрыла пропускные пункты на границе с Россией в конце 2023 года на фоне роста потока нелегальных мигрантов. Хельсинки обвиняет Москву в организации их проезда до границы, в России эти обвинения отрицают.

Ранее в Финляндии оценили вероятность конфликта с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что немедленного нападения не ожидается, но Хельсинки готов к отражению возможной атаки.

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      Дмитрий Попов
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