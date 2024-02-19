В Финляндии оценили вероятность конфликта с Россией

Премьер Финляндии Орпо: угрозы атаки России нет, но страна готова к конфликту

Финляндия готова к военному конфликту с Россией, несмотря на отсутствие угрозы атаки с ее стороны. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Rzeczpospolita.

По словам Орпо, вооруженные силы Финляндии хорошо подготовлены к потенциальному конфликту благодаря большому воинскому резерву. Он призвал коллег по НАТО последовать примеру страны и ввести воинскую службу по призыву.

«Мы говорим об очень эффективной силе сдерживания. Мы не ожидаем немедленного нападения со стороны России, но мы готовы», — заявил финский премьер. Он также добавил, что страна рассмотрит вопрос выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в случае угрозы безопасности. При этом политик подчеркнул, что безопасность Финляндии не зависит от размещения мин на российской границе.

Ранее Орпо заявил, что страна не планирует размещать ядерное оружие США на своей территории. По его словам, в этом нет необходимости, поскольку НАТО само обеспечивает ядерное сдерживание.