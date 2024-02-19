Финляндия пообещала не размещать ядерное оружие США

Премьер Финляндии Орпо: страна не планирует размещать ядерное оружие США

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна не планирует размещать ядерное оружие США на своей территории. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

На вопрос о готовности Финляндии принять ядерное оружие США премьер ответил: «В этом нет необходимости, поскольку НАТО сама обеспечивает ядерное сдерживание. Ядерное оружие размещено в нескольких странах альянса и этого достаточно».

В декабре Финляндия и США подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. Согласно документу американские военные могут быть размещены на 15 территориях страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил это соглашение как угрозу для сотрудничества между Москвой и Хельсинки.