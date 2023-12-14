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17:22, 14 декабря 2023Мир

Финляндия и США подписали соглашение в области обороны

Минобороны Финляндии сообщило о подписании двустороннего соглашения с США

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министерство обороны Финляндии подписало двустороннее соглашение в области обороны с США по предоставлению территории американским военным. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

О подписании объявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен. Он сообщил, что в соглашении указаны 15 территорий, которые могут использоваться американскими войсками. При этом речь о создании постоянных военных баз США не идет.

Хяккянен подчеркнул, что объекты и территории определены таким образом, чтобы обеспечить интенсификацию оборонного сотрудничества между всей Финляндией и США во всех отраслях обороны. Однако, по его словам, американские войска не могут пользоваться военными объектами, расположенными вплотную к границе с Россией.

В конце октября стало известно о согласии сторон подписать соглашения об оборонном сотрудничестве. Как отмечается, договор даст право Конгрессу США инвестировать в военную инфраструктуру Финляндии.

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      Юрий Леонов
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