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18:57, 30 октября 2023Мир

США и Финляндия согласились подписать соглашение об оборонном сотрудничестве

HS: Финляндия позволит армии США дольше находиться на территории страны

Фото: Janis Laizans / Reuters

Финляндия и США на этой неделе подпишут Соглашении о сотрудничестве в области обороны. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на источники в финском МИД.

По данным издания, соглашение позволит американской армии занимать «финскую территорию и определенные согласованные районы» дольше, чем это предполагается во время обычных военных учений. Кроме того, договор даст право Конгрессу США инвестировать в военную инфраструктуру Финляндии.

Ранее США объявили о планах продажи Финляндии ракет AARGM-ER. Стоимость 150 единиц составит около 500 миллионов долларов.

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      Глеб Бажуткин
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