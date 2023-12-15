Кремль назвал угрозой новое соглашение между Финляндией и США

Песков: оборонное соглашение Финляндии и США будет представлять угрозу для РФ

Заключенное между США и Финляндией оборонное соглашение будет представлять угрозу для России, а учитывая прекрасные отношения между Москвой и Хельсинки, это вызывает сожаление. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение и так далее. Безусловно, [новый оборонный договор] приведет [к усилению напряженности между Россией и Финляндией]», — прокомментировал он.

Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило о подписании двустороннего соглашения в области обороны с США по предоставлению территории американским военным. Глава ведомства Антти Хяккянен сообщил, что в соглашении указаны 15 территорий, которые могут использоваться военными США.