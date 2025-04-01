Пленный боец ВСУ Орловский: на фронте не осталось желающих воевать до победы

В украинской армии почти не осталось «героев», которые желают воевать с Россией до победного конца. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил боец 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Орловский.

По словам солдата, который попал в плен к Армии России на территории Курской области, на фронте все реже и реже можно встретить радикалов, которые настаивают на возвращении Украине границ 1991 года.

«Раньше такие были, но, как вы понимаете, они быстро "закончились". А у тех, кто остался, в глазах один страх», — сказал Орловский.

При этом он добавил, что в Киеве и других крупных городах Украины все еще остается много активистов, которые «громче всех кричат» про успехи на фронте и призывают бросить все силы на войну с «агрессором».

«Только вот это все до первого выстрела. Каким бы смельчаком человек себя ни считал, под огнем его взгляды на политику — да и на жизнь в целом — меняются мгновенно», — заключил Орловский.

Ранее один из бойцов ВСУ рассказал, что в украинском учебном центре мобилизованных готовили «правильно» сдаваться в плен. Он пояснил, что на занятиях им объясняли, как вести себя в случае такого исхода, и почему не стоит быть «чрезмерно агрессивным».