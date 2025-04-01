Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:30, 1 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Пленный боец рассказал о страхе в глазах остающихся на фронте бойцов ВСУ

Пленный боец ВСУ Орловский: на фронте не осталось желающих воевать до победы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Кириллов / «Лента.ру»

В украинской армии почти не осталось «героев», которые желают воевать с Россией до победного конца. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил боец 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Орловский.

По словам солдата, который попал в плен к Армии России на территории Курской области, на фронте все реже и реже можно встретить радикалов, которые настаивают на возвращении Украине границ 1991 года.

«Раньше такие были, но, как вы понимаете, они быстро "закончились". А у тех, кто остался, в глазах один страх», — сказал Орловский.

При этом он добавил, что в Киеве и других крупных городах Украины все еще остается много активистов, которые «громче всех кричат» про успехи на фронте и призывают бросить все силы на войну с «агрессором».

«Только вот это все до первого выстрела. Каким бы смельчаком человек себя ни считал, под огнем его взгляды на политику — да и на жизнь в целом — меняются мгновенно», — заключил Орловский.

Ранее один из бойцов ВСУ рассказал, что в украинском учебном центре мобилизованных готовили «правильно» сдаваться в плен. Он пояснил, что на занятиях им объясняли, как вести себя в случае такого исхода, и почему не стоит быть «чрезмерно агрессивным».

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил уверенность в заключении сделки по Украине

    Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ

    Российские солдаты взяли в плен украинских диверсантов в ДНР

    Суд запретил страницу с изображением курящего Христа

    Россиянам сообщили о повышении социальной пенсии с 1 апреля

    Россиянам назвали помогающий нормализовать давление продукт

    Корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полет над полюсами

    Детского тренера задержали за домогательства в российском регионе

    В Госдуме захотели пересмотреть подходы к индексации пенсий

    Российский танкист победил в рукопашной схватке бойца ВСУ и взял его в плен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше